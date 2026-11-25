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Кого коснется мониторинг движения денег на личных счетах уже с января

Кого коснется мониторинг движения денег на личных счетах уже с января - 25.11.2026, ПРАЙМ

Кого коснется мониторинг движения денег на личных счетах уже с января

Госдума приняла закон, который с 1 января 2027 года запускает систему мониторинга движения денежных средств по личным счетам граждан. Ряд аналитиков заговорил о | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T03:03+0300

2026-11-25T03:03+0300

2026-11-25T03:03+0300

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который с 1 января 2027 года запускает систему мониторинга движения денежных средств по личным счетам граждан. Ряд аналитиков заговорил о полном контроле налоговиков за тратами населения. Однако, как рассказал агентству "Прайм" декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько, речь идет о выявлении скрытой предпринимательской деятельности, а не о тотальном контроле за финансами россиян.По словам эксперта, ранее вокруг этой инициативы возникло много необъективных оценок и штампов о "повальной фискализации" всех операций между физлицами. Однако, подчеркивает он, налоговые органы разработали четкие и прозрачные критерии, которые позволят отличить обычное финансовое взаимодействие граждан от нелегального бизнеса. Ключевым маркером остается системность получения средств."В зоне повышенного риска окажутся те, кто регулярно принимает на личную карту оплату товаров, услуг или аренды без декларирования доходов, говорит Засько. - Налоговые органы оставят за скобками переводы между близкими родственниками и небольшие перечисления друг другу. Отдельного внимания требует тема благотворительности и волонтерства — здесь может потребоваться дополнительная донастройка маркеров, чтобы система не путала сборы средств с торговой выручкой".Важно понимать, что сам по себе мониторинг не приведет к автоматическому доначислению налогов и штрафов. Как поясняет декан, налоговый контроль будет вытекать уже из результатов мониторинга — с полноценными процедурами, формированием доказательной базы и правом налогоплательщика на обжалование. Более того, ФНС будет выстраивать взаимодействие с гражданами через традиционное предложение добровольно уточнить налоговые обязательства.Это позволит на предпроверочном этапе снять подозрения в нелегальной предпринимательской деятельности при наличии соответствующих доказательств или действительно уточнить свою налоговую базу и доплатить налог без уплаты штрафов.Главное, что дает гражданам время на подготовку, — это отсрочка нововведений до 2027 года. У россиян есть возможность подумать и при необходимости легализовать свою бизнес-деятельность без негативных последствий. Выбор, каким образом и в каком налоговом статусе войти в новый год, можно сделать добровольно, исходя из предлагаемого Налоговым кодексом набора специальных режимов.Эксперт подчеркивает: вводится именно система мониторинга финансовых взаиморасчетов, позволяющая выявлять скрытую предпринимательскую деятельность, а не контроль за расчетами граждан как таковой. "Для добросовестного бизнеса, который платит налоги и соблюдает законодательство, дополнительных рисков не возникает", - заключил Вадим Засько.

https://1prime.ru/20261116/gosduma-875254850.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, фнс россии, денежные переводы