https://1prime.ru/20261125/perevozka-875551230.html

Перевозки грузов по МТК "Север — Юг" за десять месяцев выросли на 11,5%

Перевозки грузов по МТК "Север — Юг" за десять месяцев выросли на 11,5% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Перевозки грузов по МТК "Север — Юг" за десять месяцев выросли на 11,5%

Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за десять месяцев 2026 года выросли 11,5% в годовом выражении, в том числе в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:27+0300

2026-11-25T17:27+0300

2026-11-25T17:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за десять месяцев 2026 года выросли 11,5% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 27,1%, сообщили РЖД. "В октябре 2026 года по МТК "Север – Юг" перевезли 1,2 млн тонн различных грузов (+27,1% к октябрю 2025-го). За январь–октябрь 2026 года по МТК перевезено 10,1 млн тонн (+11,5% к аналогичному периоду 2025 года)", - говорится в сообщении. РЖД отмечают, что на евразийском транспортном коридоре "Восток–Запад" наблюдается рост контейнерных перевозок. Так, в октябре 2026 года по маршруту перевезено 28,2 тысячи TEU (+5,2% к октябрю прошлого года). "По итогам 10 месяцев 2026 года перевозки контейнеров достигли 305,5 тыс. ДФЭ (+18,7% к аналогичному периоду 2025 года)", - пишут РЖД.

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