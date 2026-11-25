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Петербург и Ханой заключили меморандум о развитии метро

Петербург и Ханой заключили меморандум о развитии метро - 25.11.2026, ПРАЙМ

Петербург и Ханой заключили меморандум о развитии метро

Власти Санкт-Петербурга и Ханоя заключили меморандум о сотрудничестве по развитию метрополитена вьетнамской столицы, сообщила пресс-служба администрации... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:06+0300

2026-11-25T10:06+0300

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бизнес

технологии

санкт-петербург

петербург

вьетнам

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга и Ханоя заключили меморандум о сотрудничестве по развитию метрополитена вьетнамской столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора российского города. "Сегодня, 25 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг поставили свои подписи под меморандумом о совместной работе по развитию ханойского метрополитена", - говорится в сообщении. Торжественная церемония состоялась в Ханое в рамках официального визита делегации Петербурга во Вьетнам. "Мы приехали в страну, с которой нас связывает проверенная временем крепкая дружба. Мы гордимся тем, что в мае прошлого года Петербург и Ханой стали побратимами. В последнее время мы выходим на обсуждение практических вопросов и масштабных проектов. Первым из них станет участие петербургских специалистов в планировании ханойской подземки", – цитирует пресс-служба Беглова. Отмечается, что Петербург готов предложить пилотный проект одного из участков метрополитена вьетнамской столицы. Также рассматривается возможность передачи Ханою технологий диспетчеризации, производства и обслуживания подвижного состава. Следующим шагом станет проработка устойчивых финансовых решений для дальнейшего развития метро.

санкт-петербург

петербург

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бизнес, технологии, санкт-петербург, петербург, вьетнам, александр беглов