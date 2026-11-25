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PlayStation 5 полностью раскупили в Сингапуре из-за ажиотажа вокруг GTA VI

PlayStation 5 полностью раскупили в Сингапуре из-за ажиотажа вокруг GTA VI - 25.11.2026, ПРАЙМ

PlayStation 5 полностью раскупили в Сингапуре из-за ажиотажа вокруг GTA VI

Приставки PlayStation 5 полностью раскуплены в магазинах Сингапура из-за ажиотажа вокруг выхода Grand Theft Auto VI, сообщает телеканал CNA со ссылкой на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:31+0300

2026-11-25T09:31+0300

2026-11-25T09:31+0300

мировая экономика

сингапур

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playstation

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Приставки PlayStation 5 полностью раскуплены в магазинах Сингапура из-за ажиотажа вокруг выхода Grand Theft Auto VI, сообщает телеканал CNA со ссылкой на продавцов и покупателей. Крупные торговые сети и небольшие игровые магазины сообщают об отсутствии консолей и десятках ежедневных обращений по поводу новых поставок. "Я обзвонил, наверное, от 15 до 20 магазинов разных продавцов, нигде нет в наличии. Не только той версии приставки, которую я искал, но и цифровой версии, и Pro. Ничего нет", — рассказал телеканалу один из покупателей. Так, в магазине видеоигр и консолей GameMartz телеканалу сообщили о пятикратном росте спроса на приставки по сравнению с обычным уровнем. В сети магазинов электроники Gain City партию, поступившую за неделю до выхода игры, раскупили за два дня. Игроки также берут консоли напрокат. Один из продавцов рассказал CNA, что для удовлетворения спроса приходится вскрывать новые приставки и сдавать их в аренду. Мастер по ремонту консолей сообщил об удвоении числа заказов после выхода GTA VI. Sony подтвердила телеканалу высокий спрос на PS5 и PS5 Pro, но не назвала сроков возвращения приставок на полки. GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S. Сроки выпуска версии для компьютеров пока не объявлены.

сингапур

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мировая экономика, сингапур, sony, playstation