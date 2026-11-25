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Пассажирский поезд из Пекина возобновит курсирование в города России в среду

Пассажирский поезд из Пекина возобновит курсирование в города России в среду - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пассажирский поезд из Пекина возобновит курсирование в города России в среду

Пассажирский поезд из Пекина возобновит курсирование в города России в среду после шести лет перерыва. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:19+0300

2026-11-25T00:19+0300

2026-11-25T00:19+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский поезд из Пекина возобновит курсирование в города России в среду после шести лет перерыва. Как сообщали РИА Новости в РЖД, он будет ходить через столицу Монголии - Улан-Батор - до Иркутска и обратно. Это будет поезд формирования Китайских железных дорог №3/4. В первый рейс из Пекина он отправится 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября. Затем состав будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам и прибывать в Иркутск по пятницам. Из Иркутска поезд будет курсировать по субботам, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям и прибывать в Пекин по понедельникам. В пути будут остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка. В составе поезда пассажирские вагоны китайского производства: вагоны купе, СВ, вагон-ресторан. Билеты продаются только в кассах, сообщали РИА Новости в РЖД. В частности, в железнодорожных кассах на территории России можно купить билеты на этот поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая – отправлением со станций КНР. Глубина продажи – 60 суток до отправления. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог. В марте 2026 года начал курсировать поезд холдинга РЖД между Забайкальском и Маньчжурией. С его запуском было организовано и курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы. Между столицами России и Китая до пандемии коронавируса был прямой поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года.

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