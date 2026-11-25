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Поезд из Пекина в Иркутск возобновил курсирование после шестилетнего перерыва

Поезд из Пекина в Иркутск возобновил курсирование после шестилетнего перерыва - 25.11.2026, ПРАЙМ

Поезд из Пекина в Иркутск возобновил курсирование после шестилетнего перерыва

Пассажирский поезд, следующий из Пекина в Иркутск, в среду возобновил курсирование после шестилетнего перерыва, следует из данных Китайских железных дорог. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T06:53+0300

2026-11-25T06:53+0300

2026-11-25T06:53+0300

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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский поезд, следующий из Пекина в Иркутск, в среду возобновил курсирование после шестилетнего перерыва, следует из данных Китайских железных дорог. Как ранее сообщали РИА Новости в РЖД, маршрут поезда пролегает через столицу Монголии до Иркутска и обратно. В первый после шестилетнего перерыва рейс из Пекина поезд отправился в среду. Согласно информации на сайте Китайских железных дорог, он выехал из столицы КНР в 7.27 (02.27 мск). Из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Затем состав будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам и прибывать в Иркутск по пятницам. Из Иркутска поезд будет выезжать по субботам, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям и прибывать в Пекин по понедельникам. В пути предусмотрены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка. В составе поезда - пассажирские вагоны китайского производства: купейные вагоны, СВ, вагон-ресторан. Как сообщали РИА Новости в РЖД, билеты продаются только в кассах. В частности, в железнодорожных кассах на территории России можно купить билеты на этот поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая - отправлением со станций КНР. Глубина продажи - 60 суток до отправления.

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бизнес, россия, иркутск, пекин, китай, ржд