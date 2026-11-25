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Некоторые пользователи получили доступ к ИИ-агенту "Яндекса"

Некоторые пользователи получили доступ к ИИ-агенту "Яндекса" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Некоторые пользователи получили доступ к ИИ-агенту "Яндекса"

Некоторые пользователи получили доступ к ИИ-агенту "Яндекса" в рамках тестирования сервиса, полноценный запуск по-прежнему запланирован на декабрь, рассказали... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:45+0300

2026-11-25T17:45+0300

2026-11-25T17:45+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи получили доступ к ИИ-агенту "Яндекса" в рамках тестирования сервиса, полноценный запуск по-прежнему запланирован на декабрь, рассказали РИА Новости в компании. Ранее пресс-служба "Яндекса" сообщала РИА Новости, что пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу в режиме "Действуй!". "Мы постепенно расширяем круг участников бета-тестирования персонального ИИ-агента "Действуй!" в "Алисе AI". Сейчас доступ к нему получают новые пользователи с опцией "Алиса Плюс". Полноценный запуск ИИ-агента для всех пользователей по-прежнему запланирован на декабрь", - сказали там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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