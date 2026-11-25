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В "Формула кино" оценили последствия квотирования иностранного кино

В "Формула кино" оценили последствия квотирования иностранного кино - 25.11.2026, ПРАЙМ

В "Формула кино" оценили последствия квотирования иностранного кино

Введение квотирования иностранного кино может привести к максимальному сокращению зарубежных фильмов в отечественном прокате, высказал мнение в разговоре с РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:13+0300

2026-11-25T14:13+0300

2026-11-25T14:13+0300

бизнес

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никита михалков

синема парк

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Введение квотирования иностранного кино может привести к максимальному сокращению зарубежных фильмов в отечественном прокате, высказал мнение в разговоре с РИА Новости гендиректор киносетей "Формула кино" и "Синема парк" Алексей Васянин. Ранее в СМИ сообщалось, что законопроект о квотировании иностранного кино подготовили в Госдуме, изменения могут вступить в силу с 1 марта следующего года. "Иностранное кино сейчас и так платит НДС за прокат. После введения такой меры зарубежного кино будет еще меньше", - сказал Васянин РИА Новости, комментируя данную инициативу. Он также отметил, что крайне важен вопрос, куда будут направлены вырученные от квотирования средства. Инициатива не должна быть "утопией и бюрократической историей", ее действие должно быть направлено на поддержку и развитие российского кинематографа. Ранее председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков выступил с инициативой по введению квотирования американского кино и входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России. По его словам, это предложение находилось на рассмотрении у разных ведомств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, никита михалков, синема парк, госдума