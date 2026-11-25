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На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей

На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей

Более 1,5 триллиона рублей предусмотрено на единые пособия в 2027 году, это позволит обеспечить ими почти 8 миллиона детей и беременных, сообщил председатель... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:02+0300

2026-11-25T13:02+0300

2026-11-25T13:02+0300

россия

общество

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 1,5 триллиона рублей предусмотрено на единые пособия в 2027 году, это позволит обеспечить ими почти 8 миллиона детей и беременных, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "На единое пособие, самое массовое пособие, запланировано более 1,5 триллиона рублей. Это позволит обеспечить пособиями почти 8 миллионов детей и беременных женщин", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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россия, общество , сергей чирков, социальный фонд, совет федерации