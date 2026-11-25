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На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей
На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
На единые пособия в 2027 году предусмотрено более 1,5 триллиона рублей
Более 1,5 триллиона рублей предусмотрено на единые пособия в 2027 году, это позволит обеспечить ими почти 8 миллиона детей и беременных, сообщил председатель... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:02+0300
2026-11-25T13:02+0300
2026-11-25T13:02+0300
россия
общество
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 1,5 триллиона рублей предусмотрено на единые пособия в 2027 году, это позволит обеспечить ими почти 8 миллиона детей и беременных, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"На единое пособие, самое массовое пособие, запланировано более 1,5 триллиона рублей. Это позволит обеспечить пособиями почти 8 миллионов детей и беременных женщин", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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РОССИЯ, Общество , Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации