https://1prime.ru/20261125/postavki-875553548.html

Поставки смартфонов в мире сократятся в 2026 году на 14%

Поставки смартфонов в мире сократятся в 2026 году на 14% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Поставки смартфонов в мире сократятся в 2026 году на 14%

Поставки смартфонов в мире сократятся в 2026 году на 14%, снижение продолжится и в 2027 году, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:00+0300

2026-11-25T18:00+0300

2026-11-25T18:00+0300

технологии

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samsung

huawei

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Поставки смартфонов в мире сократятся в 2026 году на 14%, снижение продолжится и в 2027 году, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Мировой рынок смартфонов, согласно прогнозам, в 2026 году сократится на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2027 году спад усилится, а объемы поставок снизятся еще на 6%", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, прогноз на текущий год по-прежнему определяется резким ростом стоимости компонентов, сокращением предложения недорогих устройств, а также ухудшением покупательской способности потребителей. Производители отреагировали на ситуацию повышением цен, сокращением объемов памяти устройств, снятием с производства продукции с низкой рентабельностью и концентрацией на меньшем количестве моделей, а также приоритетных рынках. Спрос на смартфоны премиум-класса остался относительно устойчивым, пусть это и не компенсировало сокращение в сегментах массового рынка. Ожидания сокращения рынка в 2027 году обусловлены продолжающимся дефицитом чипов памяти, а также отсутствием достаточных данных, свидетельствующих об увеличении производственных мощностей для сектора смартфонов. Apple и Samsung в 2026-2027 годах останутся крупнейшими мировыми поставщиками смартфонов. Согласно прогнозу, объем поставок компаний в текущем году снизится на 1%, в следующем - на 4% и 3% соответственно. Единственной компанией, чьи поставки в 2026 году вырастут, станет китайская Huawei - сразу на 12%. Такая динамика связана с ее сильными позициями на китайском рынке, возможностями производства компонентов внутри страны и постоянным сотрудничеством с производителем полупроводников HiSilicon. Counterpoint ожидает роста глобального рынка смартфонов в 2028 году на 6%. Восстановление будет обусловлено улучшением доступности памяти, стабилизацией цен на компоненты, а также постепенным возвращением спроса на замену устройств. Масштаб восстановления рынка будет зависеть от того, насколько быстро снижение стоимости компонентов отразится на розничных ценах на устройства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple, samsung, huawei