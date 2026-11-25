https://1prime.ru/20261125/poundland-875558397.html

Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился

Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился - 25.11.2026, ПРАЙМ

Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился

Крупнейший британский ритейлер фиксированной цены Poundland, в сеть которого входят около 600 магазинов, обанкротился после того, как американская... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:08+0300

2026-11-25T20:08+0300

2026-11-25T20:08+0300

бизнес

энди бернем

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ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший британский ритейлер фиксированной цены Poundland, в сеть которого входят около 600 магазинов, обанкротился после того, как американская компания-владелец не нашла покупателя проблемного актива, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Всего за несколько недель до Рождества компания Poundland обанкротилась, поставив под угрозу 12 000 рабочих мест", - пишет издание. Как сообщается, американский владелец сети, компания Gordon Brothers, не смогла в положенный срок найти покупателя. Теперь сеть будет передана экспертам по банкротству Alix Partners, которые будут курировать ее ликвидацию. Банкротство Poundland стало крупнейшим в сфере розничной торговли в Британии с момента банкротства сети универмагов BHS в 2016 году. Ранее британский премьер-министр Энди Бернем поручил министру по делам бизнеса Джонатану Рейнольдсу найти покупателя для Poundland, однако исключил государственную поддержку компании. Poundland была основана в Британии в 1990 году. Изначально все товары в магазинах сети продавались по фиксированной цене в один фунт. Впоследствии под давлением инфляции компания перешла на модель ценовых сегментов, однако большинство товаров по-прежнему продаются за один фунт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, энди бернем