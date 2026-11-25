https://1prime.ru/20261125/poundland-875558397.html
Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился
Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился - 25.11.2026, ПРАЙМ
Крупнейший британский ритейлер Poundland обанкротился
Крупнейший британский ритейлер фиксированной цены Poundland, в сеть которого входят около 600 магазинов, обанкротился после того, как американская... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:08+0300
2026-11-25T20:08+0300
2026-11-25T20:08+0300
бизнес
энди бернем
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ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший британский ритейлер фиксированной цены Poundland, в сеть которого входят около 600 магазинов, обанкротился после того, как американская компания-владелец не нашла покупателя проблемного актива, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Всего за несколько недель до Рождества компания Poundland обанкротилась, поставив под угрозу 12 000 рабочих мест", - пишет издание.
Как сообщается, американский владелец сети, компания Gordon Brothers, не смогла в положенный срок найти покупателя. Теперь сеть будет передана экспертам по банкротству Alix Partners, которые будут курировать ее ликвидацию.
Банкротство Poundland стало крупнейшим в сфере розничной торговли в Британии с момента банкротства сети универмагов BHS в 2016 году.
Ранее британский премьер-министр Энди Бернем поручил министру по делам бизнеса Джонатану Рейнольдсу найти покупателя для Poundland, однако исключил государственную поддержку компании.
Poundland была основана в Британии в 1990 году. Изначально все товары в магазинах сети продавались по фиксированной цене в один фунт. Впоследствии под давлением инфляции компания перешла на модель ценовых сегментов, однако большинство товаров по-прежнему продаются за один фунт.
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бизнес, энди бернем
ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший британский ритейлер фиксированной цены Poundland, в сеть которого входят около 600 магазинов, обанкротился после того, как американская компания-владелец не нашла покупателя проблемного актива, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Всего за несколько недель до Рождества компания Poundland обанкротилась, поставив под угрозу 12 000 рабочих мест", - пишет издание.
Как сообщается, американский владелец сети, компания Gordon Brothers, не смогла в положенный срок найти покупателя. Теперь сеть будет передана экспертам по банкротству Alix Partners, которые будут курировать ее ликвидацию.
Банкротство Poundland стало крупнейшим в сфере розничной торговли в Британии с момента банкротства сети универмагов BHS в 2016 году.
Ранее британский премьер-министр Энди Бернем поручил министру по делам бизнеса Джонатану Рейнольдсу найти покупателя для Poundland, однако исключил государственную поддержку компании.
Poundland была основана в Британии в 1990 году. Изначально все товары в магазинах сети продавались по фиксированной цене в один фунт. Впоследствии под давлением инфляции компания перешла на модель ценовых сегментов, однако большинство товаров по-прежнему продаются за один фунт.