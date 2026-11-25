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Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах"
Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах" - 25.11.2026, ПРАЙМ
Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах"
Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на ферме в деревне Ильино во Владимирской области, эвакуированы 70 телят и 89 коров, сообщила в среду... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:03+0300
2026-11-25T09:03+0300
2026-11-25T09:03+0300
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ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на ферме в деревне Ильино во Владимирской области, эвакуированы 70 телят и 89 коров, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "…Поступило сообщение о пожаре фермы: Ковровский МО, деревня Ильино … По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение фермы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С места пожара эвакуировано 70 телят и 89 коров", - говорится в сообщении. Пожар был ликвидирован, были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники МЧС.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , МЧС, пожар
ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на ферме в деревне Ильино во Владимирской области, эвакуированы 70 телят и 89 коров, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"…Поступило сообщение о пожаре фермы: Ковровский МО, деревня Ильино … По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение фермы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С места пожара эвакуировано 70 телят и 89 коров", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован, были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники МЧС.