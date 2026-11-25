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Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах"

Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ферма загорелась во Владимирской области на 800 "квадратах"

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на ферме в деревне Ильино во Владимирской области, эвакуированы 70 телят и 89 коров, сообщила в среду... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:03+0300

2026-11-25T09:03+0300

2026-11-25T09:03+0300

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ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Пожар площадью 800 квадратных метров произошел на ферме в деревне Ильино во Владимирской области, эвакуированы 70 телят и 89 коров, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону. "…Поступило сообщение о пожаре фермы: Ковровский МО, деревня Ильино … По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение фермы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С места пожара эвакуировано 70 телят и 89 коров", - говорится в сообщении. Пожар был ликвидирован, были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники МЧС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , мчс, пожар