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Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк"
Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк" - 25.11.2026, ПРАЙМ
Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк"
Открытое горение ликвидировано на складах производства сельскохозяйственных удобрений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Елецком... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:20+0300
2026-11-25T09:20+0300
2026-11-25T09:20+0300
происшествия
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ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано на складах производства сельскохозяйственных удобрений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Елецком муниципальном округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал о серьезном пожаре на складах одного из предприятий Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк". В результате возгорания никто не пострадал, огонь локализовали на 6 тысячах квадратных метров. Позднее в ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на трех складах сельскохозяйственных удобрений компании "Шанс Энтерпрайз". "Пожарные ликвидировали открытое горение складских помещений в н.п. Новый Ольшанец. Огонь не перекинулся на соседние здания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". В ведомстве добавили, что сейчас специалисты проливают и разбирают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.
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россия, промышленность, мчс, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Промышленность, МЧС, пожар
ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано на складах производства сельскохозяйственных удобрений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Елецком муниципальном округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал о серьезном пожаре на складах одного из предприятий Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк". В результате возгорания никто не пострадал, огонь локализовали на 6 тысячах квадратных метров. Позднее в ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на трех складах сельскохозяйственных удобрений компании "Шанс Энтерпрайз".
"Пожарные ликвидировали открытое горение складских помещений в н.п. Новый Ольшанец. Огонь не перекинулся на соседние здания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что сейчас специалисты проливают и разбирают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.