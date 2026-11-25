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Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк"

Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Открытое горение ликвидировали на производстве в ОЭЗ "Липецк"

Открытое горение ликвидировано на складах производства сельскохозяйственных удобрений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Елецком... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:20+0300

2026-11-25T09:20+0300

2026-11-25T09:20+0300

происшествия

россия

промышленность

мчс

пожар

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ТУЛА, 25 ноя – ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано на складах производства сельскохозяйственных удобрений на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в Елецком муниципальном округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Во вторник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал о серьезном пожаре на складах одного из предприятий Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк". В результате возгорания никто не пострадал, огонь локализовали на 6 тысячах квадратных метров. Позднее в ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел на трех складах сельскохозяйственных удобрений компании "Шанс Энтерпрайз". "Пожарные ликвидировали открытое горение складских помещений в н.п. Новый Ольшанец. Огонь не перекинулся на соседние здания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". В ведомстве добавили, что сейчас специалисты проливают и разбирают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, мчс, пожар