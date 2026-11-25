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Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней
Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней - 25.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней
Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней, заявил премьер-министр Василий Тофан. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:04+0300
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2026-11-25T12:07+0300
газ
молдавия
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КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней, заявил премьер-министр Василий Тофан. "У нас несколько месяцев был режим ЧП в энергетике и гидрологии, ситуация в гидрологии улучшилась, но в энергетике пока нет, поэтому есть необходимость ввести режим повышенной готовности в энергетике", - заявил Тофан. Он уточнил, что правительство продлевает режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней, начиная с 25 ноября. Ответственным за разрешение кризиса назначается министерство энергетики Действие режима повышенной готовности в энергетике предполагает сокращение потребления электроэнергии в часы пик, ограничение на импорт электроэнергии, приоритет по распределению электроэнергии предоставляется медицинским учреждениям. Решение будет передано на утверждение в парламент. Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.
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газ, молдавия
КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней, заявил премьер-министр Василий Тофан.
"У нас несколько месяцев был режим ЧП в энергетике и гидрологии, ситуация в гидрологии улучшилась, но в энергетике пока нет, поэтому есть необходимость ввести режим повышенной готовности в энергетике", - заявил Тофан.
Он уточнил, что правительство продлевает режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней, начиная с 25 ноября. Ответственным за разрешение кризиса назначается министерство энергетики
Действие режима повышенной готовности в энергетике предполагает сокращение потребления электроэнергии в часы пик, ограничение на импорт электроэнергии, приоритет по распределению электроэнергии предоставляется медицинским учреждениям.
Решение будет передано на утверждение в парламент.
Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.