https://1prime.ru/20261125/pravitelstvo-875532082.html

Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней

Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней - 25.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин Молдавии вводит режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней

Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней, заявил премьер-министр Василий Тофан. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:04+0300

2026-11-25T12:04+0300

2026-11-25T12:07+0300

газ

молдавия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875532082.jpg?1795597631

КИШИНЕВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Молдавии в среду одобрило введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней, заявил премьер-министр Василий Тофан. "У нас несколько месяцев был режим ЧП в энергетике и гидрологии, ситуация в гидрологии улучшилась, но в энергетике пока нет, поэтому есть необходимость ввести режим повышенной готовности в энергетике", - заявил Тофан. Он уточнил, что правительство продлевает режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней, начиная с 25 ноября. Ответственным за разрешение кризиса назначается министерство энергетики Действие режима повышенной готовности в энергетике предполагает сокращение потребления электроэнергии в часы пик, ограничение на импорт электроэнергии, приоритет по распределению электроэнергии предоставляется медицинским учреждениям. Решение будет передано на утверждение в парламент. Парламент Молдавии с 26 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия