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Председатель Суда по интеллектуальным правам Данилов ушел в отставку

Председатель Суда по интеллектуальным правам Данилов ушел в отставку - 25.11.2026, ПРАЙМ

Председатель Суда по интеллектуальным правам Данилов ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении его... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T17:17+0300

общество

россия

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении его полномочий, сообщает пресс-служба суда."Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление Георгия Юрьевича Данилова об отставке. Его полномочия судьи и председателя Суда по интеллектуальным правам прекращены с 23 ноября 2026 года в связи с уходом в почетную отставку", - говорится в сообщении.Ранее ВККС сообщала, что заявление основано на норме закона "О статусе судей в Российской Федерации", предусматривающей прекращение полномочий на основании письменного заявления судьи об отставке.Данилов стал председателем Суда по интеллектуальным правам в апреле 2025 года, до этого с 2014 года был заместителем председателя этого суда. Впервые он был назначен судьей в 2003 году в арбитражный суд Воронежской области, где с 2008 по 2012 год тоже был заместителем председателя.Осуществлять полномочия председателя Суда по интеллектуальным правам будет Елена Четвертакова, сообщает пресс-служба суда."Приказом председателя Верховного суда Российской Федерации с 25 ноября 2026 года осуществление полномочий председателя Суда по интеллектуальным правам возложено на заместителя председателя суда Елену Сергеевну Четвертакову", - говорится в сообщении.Четвертакова была назначена судьей этого суда в декабре 2018 года, а в июне этого года стала заместителем председателя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия