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Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран

Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран - 25.11.2026, ПРАЙМ

Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран

Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил повысить пошлины в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда до 18%, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:12+0300

2026-11-25T18:12+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил повысить пошлины в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда до 18%, говорится в заявлении офиса торгпреда. "Торговый представитель предлагает в качестве надлежащей меры, направленной на прекращение указанных действий, политики и практики, рассмотреть возможность введения пошлин в размере до 18% на все товары из Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда", - говорится в заявлении. Грир также предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона.

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мировая экономика, бизнес, сша, бангладеш, камбоджа, дональд трамп, ес