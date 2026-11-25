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Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран
Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран - 25.11.2026, ПРАЙМ
Торгпред США предложил повысить пошлины на товары из пяти стран
Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил повысить пошлины в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда до 18%, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:12+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил повысить пошлины в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда до 18%, говорится в заявлении офиса торгпреда. "Торговый представитель предлагает в качестве надлежащей меры, направленной на прекращение указанных действий, политики и практики, рассмотреть возможность введения пошлин в размере до 18% на все товары из Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда", - говорится в заявлении. Грир также предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона.
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мировая экономика, бизнес, сша, бангладеш, камбоджа, дональд трамп, ес
Мировая экономика, Бизнес, США, Бангладеш, КАМБОДЖА, Дональд Трамп, ЕС
ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил повысить пошлины в отношении Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда до 18%, говорится в заявлении офиса торгпреда.
"Торговый представитель предлагает в качестве надлежащей меры, направленной на прекращение указанных действий, политики и практики, рассмотреть возможность введения пошлин в размере до 18% на все товары из Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии и Таиланда", - говорится в заявлении.
Грир также предложил рассмотреть возможность установления пошлин на товары из Евросоюза на уровне 15% за исключением отдельных категорий.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона.