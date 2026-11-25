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Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама

Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама - 25.11.2026, ПРАЙМ

Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама

Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть повышение пошлин в отношении ряда американских партнеров вплоть до 35 процентов, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:40+0300

2026-11-25T19:40+0300

2026-11-25T19:40+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть повышение пошлин в отношении ряда американских партнеров вплоть до 35 процентов, говорится в заявлении офиса торгпреда. Наиболее серьезное увеличение предлагается ввести в отношении Вьетнама. "Торговый представитель предлагает… рассмотреть введение пошлин до 35 процентов на все товары из Вьетнама, за исключением определенных категорий", - говорится в заявлении. Как отмечается, данные пошлины могут быть скорректированы, если Вьетнам заключит с США соглашение о взаимной торговле. Наряду с этим, Вашингтон намеревается ввести пошлины в размере 20 процентов в отношении Сингапура и 18 процентов - в отношении Таиланда. Пятнадцатипроцентные пошлины грозят Швейцарии, Корее, Японии и Тайваню. Как подчеркивается в заявлении, все заинтересованные лица могут предлагать свои комментарии по этому вопросу до 5 января 2027 года, после чего будут проведены общественные слушания.

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россия, мировая экономика, вьетнам, сша, вашингтон