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Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама
Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама - 25.11.2026, ПРАЙМ
Торговый представитель США предложил повысить пошлины на товары из Вьетнама
Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть повышение пошлин в отношении ряда американских партнеров вплоть до 35 процентов, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:40+0300
2026-11-25T19:40+0300
2026-11-25T19:40+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть повышение пошлин в отношении ряда американских партнеров вплоть до 35 процентов, говорится в заявлении офиса торгпреда.
Наиболее серьезное увеличение предлагается ввести в отношении Вьетнама.
"Торговый представитель предлагает… рассмотреть введение пошлин до 35 процентов на все товары из Вьетнама, за исключением определенных категорий", - говорится в заявлении.
Как отмечается, данные пошлины могут быть скорректированы, если Вьетнам заключит с США соглашение о взаимной торговле.
Наряду с этим, Вашингтон намеревается ввести пошлины в размере 20 процентов в отношении Сингапура и 18 процентов - в отношении Таиланда. Пятнадцатипроцентные пошлины грозят Швейцарии, Корее, Японии и Тайваню.
Как подчеркивается в заявлении, все заинтересованные лица могут предлагать свои комментарии по этому вопросу до 5 января 2027 года, после чего будут проведены общественные слушания.
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россия, мировая экономика, вьетнам, сша, вашингтон
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, США, ВАШИНГТОН
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть повышение пошлин в отношении ряда американских партнеров вплоть до 35 процентов, говорится в заявлении офиса торгпреда.
Наиболее серьезное увеличение предлагается ввести в отношении Вьетнама.
"Торговый представитель предлагает… рассмотреть введение пошлин до 35 процентов на все товары из Вьетнама, за исключением определенных категорий", - говорится в заявлении.
Как отмечается, данные пошлины могут быть скорректированы, если Вьетнам заключит с США соглашение о взаимной торговле.
Наряду с этим, Вашингтон намеревается ввести пошлины в размере 20 процентов в отношении Сингапура и 18 процентов - в отношении Таиланда. Пятнадцатипроцентные пошлины грозят Швейцарии, Корее, Японии и Тайваню.
Как подчеркивается в заявлении, все заинтересованные лица могут предлагать свои комментарии по этому вопросу до 5 января 2027 года, после чего будут проведены общественные слушания.