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Чешский премьер не верит в договоренность по многолетнему бюджету ЕС

Чешский премьер не верит в договоренность по многолетнему бюджету ЕС - 25.11.2026, ПРАЙМ

Чешский премьер не верит в договоренность по многолетнему бюджету ЕС

Чешский премьер Андрей Бабиш не верит в то, что на предстоящем 26-27 ноября внеочередном саммите Евросовета в Брюсселе будет достигнута договоренность по... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T23:13+0300

2026-11-25T23:13+0300

2026-11-25T23:13+0300

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ПРАГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чешский премьер Андрей Бабиш не верит в то, что на предстоящем 26-27 ноября внеочередном саммите Евросовета в Брюсселе будет достигнута договоренность по многолетнему финансовому плану ЕС, он заявил об этом в среду агентству ЧТК. "Переговоры по многолетнему бюджету ЕС предстоят сложные, и мы посмотрим, будет ли вообще достигнуто какое-либо соглашение. Я в это не верю", - сказал Бабиш. По словам Бабиша, Чехии не нравится пересмотренный проект будущего семилетнего бюджета, представленный в минувшую субботу председателем Евросовета Антониу Коштой. По мнению чешского премьера, бюджет ЕС не должен включать финансирование Украины. По словам Бабиша, подобную позицию также занимают Венгрия и Словакия. "Канцлер Германии (Фридрих Мерц - ред.) связывает бюджет с поддержкой Украины, что, на наш взгляд, совершенно неприемлемо. У меня такое же право вето, как и у канцлера Германии. Я буду бороться за чешские интересы", - подчеркнул Бабиш. Президентам и премьерам стран ЕС на внеочередном саммите в четверг и пятницу предстоит решить две основные задачи: попытаться достичь соглашения о форме будущего многолетнего бюджета сообщества и согласовать дальнейшую финансовую поддержку Украины на 2027 год. Кошта хотел бы достичь соглашения по обоим вопросам к концу этого года, но позиции государств-членов по-прежнему сильно различаются. Некоторые страны требуют дальнейшего сокращения бюджета на 2028-2034 годы, в то время как другие, в том числе Чехия, наоборот, отвергают сокращение расходов ЕС и хотят сохранить их на текущем уровне или, возможно, даже увеличить. Если соглашение по бюджету не будет достигнуто на предстоящей встрече, следующий, очередный саммит ЕС состоится 17 и 18 декабря.

украина

чехия

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финансы, мировая экономика, украина, чехия, германия, фридрих мерц, ес, евросовет