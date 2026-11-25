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Чистая прибыль банков России в октябре снизилась на 24,7%

Чистая прибыль банков России в октябре снизилась на 24,7% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль банков России в октябре снизилась на 24,7%

Чистая прибыль российских банков в октябре 2026 года снизилась на 24,7% в месячном выражении - до 311 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в октябре 2026 года снизилась на 24,7% в месячном выражении - до 311 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль сектора в октябре составила 311 миллиардов рублей (-102 миллиарда рублей, -24,7% к предыдущему месяцу)", - говорится в материале. "Это связано с ростом отчислений в резервы, а также сокращением доходов от операций с валютой и меньшими дивидендами от дочерних компаний", - указал регулятор. "Совокупный финансовый результат сектора в октябре составил 406 миллиардов рублей (401 миллиард рублей в сентябре), что существенно выше прибыли благодаря положительной переоценке ценных бумаг в капитале (+94 миллиарда рублей)", - уточняет регулятор.

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