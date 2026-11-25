https://1prime.ru/20261125/prodazhi-875517262.html

Продажи цифровых кодов игры GTA VI в "М.Видео" выросли в 10,6 раза

Продажи цифровых кодов игры GTA VI в "М.Видео" выросли в 10,6 раза - 25.11.2026, ПРАЙМ

Продажи цифровых кодов игры GTA VI в "М.Видео" выросли в 10,6 раза

Продажи цифровых кодов компьютерной игры GTA VI в "М.Видео" за неделю с 16 по 22 ноября выросли в 10,6 раза как в количественном, так и в денежном выражении по... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T07:23+0300

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2026-11-25T07:23+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи цифровых кодов компьютерной игры GTA VI в "М.Видео" за неделю с 16 по 22 ноября выросли в 10,6 раза как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с предшествовавшей неделей, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "М.Видео" проанализировал продажи цифровых кодов игры Grand Theft Auto VI. С 16 по 22 ноября, в неделю выхода GTA, продажи в "М.Видео" выросли на 960% по сравнению с предыдущей неделей как в штуках, так и в рублях", - говорится в сообщении. Данные учитывают собственные продажи ритейлера и продажи партнеров на его маркетплейсе. Отмечается, что высокий спрос на GTA VI проявился еще до премьеры 19 ноября. На маркетплейсе для предзаказа были доступны два цифровых издания игры для Play Station по цене от 8 до 15 тысяч рублей. Уже за первую неделю "М.Видео" собрала весь запланированный объем предзаказов. Выход игры также повлиял на спрос на игровые консоли. За неделю премьеры продажи Play Station 5 с дисководом в "М.Видео" выросли в 2,3 раза, а Play Station 5 Pro - в полтора Кроме того, интерес к новой части серии подстегнул продажи предыдущей части игры. За неделю в каналах продаж компании приобрели 409 дисков GTA V - в 2,3 раза больше средних недельных продаж этой игры на физических носителях. Это второй результат среди всех игр по количеству проданных за одну неделю дисков в этом году. Более высокий показатель был только у Resident Evil Requiem, отметили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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