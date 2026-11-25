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Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2%

Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2%

Продажи новых домов в США в октябре выросли на 14,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 614 тысяч - до 701 тысячи, свидетельствуют... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:53+0300

2026-11-25T20:53+0300

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недвижимость

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в октябре выросли на 14,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 614 тысяч - до 701 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня сентября в 676 тысяч. По сравнению с октябрем 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 652 тысячи, показатель вырос на 7,5%. Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, сша