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Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2%
Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли на 14,2%
Продажи новых домов в США в октябре выросли на 14,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 614 тысяч - до 701 тысячи, свидетельствуют... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:53+0300
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недвижимость
бизнес
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в октябре выросли на 14,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 614 тысяч - до 701 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня сентября в 676 тысяч.
По сравнению с октябрем 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 652 тысячи, показатель вырос на 7,5%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.
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недвижимость, бизнес, сша
Недвижимость, Бизнес, США
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в октябре выросли на 14,2% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 614 тысяч - до 701 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня сентября в 676 тысяч.
По сравнению с октябрем 2025 года, когда продажи новых домов в США составили 652 тысячи, показатель вырос на 7,5%.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.
Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.