https://1prime.ru/20261125/provaydery-875525925.html

СМИ: Минцифры поручило регионам собрать сведения о провайдерах в многоэтажках

СМИ: Минцифры поручило регионам собрать сведения о провайдерах в многоэтажках - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Минцифры поручило регионам собрать сведения о провайдерах в многоэтажках

Минцифры поручило регионам до 1 декабря собрать сведения об интернет-провайдерах, обслуживающих многоквартирные дома, и разместить их в ГИС ЖКХ, сообщает газета | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:22+0300

2026-11-25T10:22+0300

2026-11-25T10:22+0300

россия

общество

провайдеры

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минцифры поручило регионам до 1 декабря собрать сведения об интернет-провайдерах, обслуживающих многоквартирные дома, и разместить их в ГИС ЖКХ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма ведомства, направленные Минстрою и субъектам. "Минцифры попросило региональные администрации не позднее 1 декабря 2026 года организовать сбор сведений о провайдерах, чьи сети размещены в многоквартирных домах (МКД). Об этом говорится в письмах ведомства, направленных Минстрою и субъектам", - пишет издание. Отмечается, что сведения необходимо собирать по шаблону для ГИС ЖКХ и направлять в Минстрой: информация должна аккумулироваться в государственной информационной системе. Кроме того, Минцифры напоминает в своем письме, что управляющие многоквартирными домами организации обязаны размещать в ГИС ЖКХ сведения об операторах, чьи сети находятся на объектах общего имущества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , провайдеры