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Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков
Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков - 25.11.2026, ПРАЙМ
Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков
Президент России Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса возможность досрочного... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T05:11+0300
2026-11-25T05:11+0300
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европа
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса возможность досрочного прекращения поставок российского газа на европейский рынок, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.
"Нет. Это не обсуждали", - сказал он.
Путин во вторник собрал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Глава государства отметил, что попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу отразятся в первую очередь на самих европейцах.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а осенью того же года предполагается полностью прекратить поставки российского трубопроводного газа.
В марте Путин сообщил, что поставил перед правительством РФ задачу оценить целесообразность досрочного прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и рассмотреть возможность перенаправить освободившиеся объемы на другие рынки.
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газ, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса возможность досрочного прекращения поставок российского газа на европейский рынок, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.
"Нет. Это не обсуждали", - сказал он.
Путин во вторник собрал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Глава государства отметил, что попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу отразятся в первую очередь на самих европейцах.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а осенью того же года предполагается полностью прекратить поставки российского трубопроводного газа.
В марте Путин сообщил, что поставил перед правительством РФ задачу оценить целесообразность досрочного прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и рассмотреть возможность перенаправить освободившиеся объемы на другие рынки.