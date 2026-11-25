https://1prime.ru/20261125/putin-875516776.html

Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков

Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков - 25.11.2026, ПРАЙМ

Путин не обсуждал с комиссией по ТЭК досрочный выход России с газового рынка ЕС - Песков

Президент России Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса возможность досрочного... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T05:11+0300

2026-11-25T05:11+0300

2026-11-25T05:11+0300

газ

россия

европа

владимир путин

дмитрий песков

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875516776.jpg?1795572661

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса возможность досрочного прекращения поставок российского газа на европейский рынок, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков. "Нет. Это не обсуждали", - сказал он. Путин во вторник собрал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Глава государства отметил, что попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу отразятся в первую очередь на самих европейцах. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а осенью того же года предполагается полностью прекратить поставки российского трубопроводного газа. В марте Путин сообщил, что поставил перед правительством РФ задачу оценить целесообразность досрочного прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и рассмотреть возможность перенаправить освободившиеся объемы на другие рынки.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, ес