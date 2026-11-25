https://1prime.ru/20261125/putin-875536397.html
Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков
Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков - 25.11.2026, ПРАЙМ
Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта",... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:08+0300
2026-11-25T13:08+0300
2026-11-25T13:08+0300
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владимир путин
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касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в среду вечером примет в Кремле лидера Казахстана.
"Таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту", - сказал Песков журналистам.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.
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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев
Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в среду вечером примет в Кремле лидера Казахстана.
"Таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту", - сказал Песков журналистам.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.