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Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков

Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков - 25.11.2026, ПРАЙМ

Путин и Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир ИИ" - Песков

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта",... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:08+0300

2026-11-25T13:08+0300

2026-11-25T13:08+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе в четверг посетят конференцию Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин в среду вечером примет в Кремле лидера Казахстана. "Таким образом начнется их совместное общение, которое продолжится завтра на форуме по искусственному интеллекту", - сказал Песков журналистам. Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября. Путин традиционно принимает участие в этих конференциях Сбера. В прошлом году, в частности, были затронуты темы развития экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта.

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технологии, россия, казахстан, москва, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев