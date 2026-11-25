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Путин и султан Брунея призвали деловые круги стран способствовать экономическому развитию

Путин и султан Брунея призвали деловые круги стран способствовать экономическому развитию - 25.11.2026, ПРАЙМ

Путин и султан Брунея призвали деловые круги стран способствовать экономическому развитию

Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах призвали деловые круги обеих стран способствовать установлению более тесных экономических... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:20+0300

2026-11-25T16:20+0300

2026-11-25T16:20+0300

россия

мировая экономика

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах призвали деловые круги обеих стран способствовать установлению более тесных экономических отношений, следует из совместной декларации, опубликованной на сайте Кремля. Совместная декларация о повышении уровня отношений между Россией и государством Бруней-Даруссалам до статуса стратегического партнерства опубликована на сайте Кремля. "Лидеры приветствовали возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, в том числе за счет расширения торгово-инвестиционных связей, и призвали деловые круги обеих стран рассмотреть взаимовыгодные возможности и способствовать установлению более тесных экономических отношений", - говорится в декларации. Президент РФ Владимир Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве. Российский лидер напомнил, что султан Брунея во второй раз за 2026 год приезжает РФ.

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россия, мировая экономика, москва, владимир путин