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Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном

Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - 25.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - объем взаимной торговли подбирается к показателю в 30... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:43+0300

2026-11-25T22:43+0300

2026-11-25T22:43+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - объем взаимной торговли подбирается к показателю в 30 миллиардов долларов. Путин в среду провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле. "Товарооборот у нас растет, и хорошими темпами. Уже придвигается где-то к 30 миллиардам долларов, где-то 28 с небольшим", - сказал президент России. Он также отметил активную работу межправительственной комиссии и со стороны Москвы, и со стороны Астаны.

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россия, мировая экономика, казахстан, москва, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев