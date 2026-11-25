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Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном
Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - 25.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - объем взаимной торговли подбирается к показателю в 30... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:43+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - объем взаимной торговли подбирается к показателю в 30 миллиардов долларов.
Путин в среду провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.
"Товарооборот у нас растет, и хорошими темпами. Уже придвигается где-то к 30 миллиардам долларов, где-то 28 с небольшим", - сказал президент России.
Он также отметил активную работу межправительственной комиссии и со стороны Москвы, и со стороны Астаны.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва, астана, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Астана, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота между Россией и Казахстаном - объем взаимной торговли подбирается к показателю в 30 миллиардов долларов.
Путин в среду провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.
"Товарооборот у нас растет, и хорошими темпами. Уже придвигается где-то к 30 миллиардам долларов, где-то 28 с небольшим", - сказал президент России.
Он также отметил активную работу межправительственной комиссии и со стороны Москвы, и со стороны Астаны.