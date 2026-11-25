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Адвокат рассказал, что делать, если непогода мешает добраться на работу
Адвокат рассказал, что делать, если непогода мешает добраться на работу - 25.11.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказал, что делать, если непогода мешает добраться на работу
Сотруднику при опоздании на работу из-за снегопада необходимо сразу сообщить об этом начальству и привести доказательства попыток доехать вовремя, рассказал РИА | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:05+0300
2026-11-25T09:05+0300
2026-11-25T09:05+0300
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работа
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сотруднику при опоздании на работу из-за снегопада необходимо сразу сообщить об этом начальству и привести доказательства попыток доехать вовремя, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Дякин. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода. "Трудовой кодекс прямо не называет неблагоприятную погоду уважительной причиной неявки, но и прогулом такая неявка автоматически не считается", - сказал Дякин. Юрист добавил, что все зависит от обстоятельств, и привел в качестве примера решение Верховного суда России 2019 года, восстановившего в должности сотрудницу, которая не смогла выехать на работу из-за снегопада. Суд тогда указал, что ключевое значение имели попытки добраться другим транспортом и предупреждение работодателя. "Если погода мешает добраться до работы, сразу сообщите об этом начальству и сохраните подтверждения своих попыток. Работодатель при этом вправе оформить простой, и тогда за этот день выплатят две трети заработка", - заключил Дякин.
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бизнес, общество , россия, работа
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РАБОТА
Адвокат рассказал, что делать, если непогода мешает добраться на работу
Юрист Дякин: при опоздании на работу из-за снегопада нужно сразу сообщить начальству
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сотруднику при опоздании на работу из-за снегопада необходимо сразу сообщить об этом начальству и привести доказательства попыток доехать вовремя, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Дякин.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.
"Трудовой кодекс прямо не называет неблагоприятную погоду уважительной причиной неявки, но и прогулом такая неявка автоматически не считается", - сказал Дякин.
Юрист добавил, что все зависит от обстоятельств, и привел в качестве примера решение Верховного суда России 2019 года, восстановившего в должности сотрудницу, которая не смогла выехать на работу из-за снегопада. Суд тогда указал, что ключевое значение имели попытки добраться другим транспортом и предупреждение работодателя.
"Если погода мешает добраться до работы, сразу сообщите об этом начальству и сохраните подтверждения своих попыток. Работодатель при этом вправе оформить простой, и тогда за этот день выплатят две трети заработка", - заключил Дякин.