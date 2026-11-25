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У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м

У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м - 25.11.2026, ПРАЙМ

У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м

Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель по три-четыре дня - на одну больше, чем в нынешнем году, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:53+0300

2026-11-25T09:53+0300

2026-11-25T09:53+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель по три-четыре дня - на одну больше, чем в нынешнем году, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). Ранее она сообщила, что в 2027 году будет 118 выходных дней, включая 14 праздничных. "Если сравнивать с 2026 годом, то количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня. В этом году их было шесть, а в 2027-м - уже семь", - сказала Кавшар.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, работа, общество