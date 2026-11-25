https://1prime.ru/20261125/rabota-875523943.html
У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м
У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м - 25.11.2026, ПРАЙМ
У россиян в 2027 году будет на одну короткую рабочую неделю больше, чем в 2026-м
Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель по три-четыре дня - на одну больше, чем в нынешнем году, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:53+0300
2026-11-25T09:53+0300
2026-11-25T09:53+0300
бизнес
россия
госдума
работа
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875523943.jpg?1795589636
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель по три-четыре дня - на одну больше, чем в нынешнем году, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). Ранее она сообщила, что в 2027 году будет 118 выходных дней, включая 14 праздничных. "Если сравнивать с 2026 годом, то количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня. В этом году их было шесть, а в 2027-м - уже семь", - сказала Кавшар.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, госдума, работа, общество
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, РАБОТА, Общество
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель по три-четыре дня - на одну больше, чем в нынешнем году, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
Ранее она сообщила, что в 2027 году будет 118 выходных дней, включая 14 праздничных.
"Если сравнивать с 2026 годом, то количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня. В этом году их было шесть, а в 2027-м - уже семь", - сказала Кавшар.