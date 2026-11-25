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Последний рабочий день декабря не будет сокращенным
Последний рабочий день декабря не будет сокращенным - 25.11.2026, ПРАЙМ
Последний рабочий день декабря не будет сокращенным
Последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:45+0300
2026-11-25T10:45+0300
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общество
работа
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно календарю, 30 декабря не помечен как праздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. Кроме того, последняя рабочая неделя 2026 года будет длиться три дня: с 28 по 30 декабря.
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общество , работа, россия
Общество , РАБОТА, РОССИЯ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно календарю, 30 декабря не помечен как праздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час.
Кроме того, последняя рабочая неделя 2026 года будет длиться три дня: с 28 по 30 декабря.