https://1prime.ru/20261125/rabotniki-875549541.html
Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене
Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене - 25.11.2026, ПРАЙМ
Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене
Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на прошедшую в городе Эмден акцию протеста против сокращения расходов и... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T16:47+0300
2026-11-25T16:47+0300
бизнес
мировая экономика
фрг
германия
volkswagen
ig metall
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875549541.jpg?1795614450
БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на прошедшую в городе Эмден акцию протеста против сокращения расходов и планов руководства по закрытию заводов, передает телерадиокомпания NDR.
По данным NDR, во вторник в Эмдене прошла многотысячная демонстрация против закрытия заводов и мер жесткой экономии. После акции представители концерна и профсоюза IG Metall провели первый раунд переговоров о зарплатах и условиях труда. Встреча завершилась без конкретных результатов.
"На митинге перед комплексом "Нордзеехалле" в Эмдене работники установили несколько гробов. Так они хотели показать, что Volkswagen хоронит свои заводы и тарифные соглашения", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном телерадиокомпанией, видно, что на крышки гробов протестующие нанесли логотипы автоконцерна. Рядом с гробами стоит один из участников акции. Он одет в черный плащ с капюшоном и держит косу с табличкой, на которой написано Zukunftsnot ("Будущее под угрозой").
Агентство DPA сообщило, что на демонстрацию в Эмдене съехались работники нескольких площадок Volkswagen. В акции протеста также приняли участие представители розничной торговли и рабочих профессий, обучающиеся на производствах и школьники.
По данным DPA, работники Volkswagen в Эмдене всерьез опасаются за судьбу своего предприятия, поскольку правление концерна не может обещать ему в будущем достаточное число заказов на конкурентоспособную продукцию.
Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.
фрг
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, фрг, германия, volkswagen, ig metall
Бизнес, Мировая экономика, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, IG Metall
БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на прошедшую в городе Эмден акцию протеста против сокращения расходов и планов руководства по закрытию заводов, передает телерадиокомпания NDR.
По данным NDR, во вторник в Эмдене прошла многотысячная демонстрация против закрытия заводов и мер жесткой экономии. После акции представители концерна и профсоюза IG Metall провели первый раунд переговоров о зарплатах и условиях труда. Встреча завершилась без конкретных результатов.
"На митинге перед комплексом "Нордзеехалле" в Эмдене работники установили несколько гробов. Так они хотели показать, что Volkswagen хоронит свои заводы и тарифные соглашения", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованном телерадиокомпанией, видно, что на крышки гробов протестующие нанесли логотипы автоконцерна. Рядом с гробами стоит один из участников акции. Он одет в черный плащ с капюшоном и держит косу с табличкой, на которой написано Zukunftsnot ("Будущее под угрозой").
Агентство DPA сообщило, что на демонстрацию в Эмдене съехались работники нескольких площадок Volkswagen. В акции протеста также приняли участие представители розничной торговли и рабочих профессий, обучающиеся на производствах и школьники.
По данным DPA, работники Volkswagen в Эмдене всерьез опасаются за судьбу своего предприятия, поскольку правление концерна не может обещать ему в будущем достаточное число заказов на конкурентоспособную продукцию.
Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.