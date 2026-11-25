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Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене

Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене - 25.11.2026, ПРАЙМ

Работники Volkswagen вынесли черные гробы на акцию протеста в Эмдене

Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на прошедшую в городе Эмден акцию протеста против сокращения расходов и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

2026-11-25T16:47+0300

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БЕРЛИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на прошедшую в городе Эмден акцию протеста против сокращения расходов и планов руководства по закрытию заводов, передает телерадиокомпания NDR. По данным NDR, во вторник в Эмдене прошла многотысячная демонстрация против закрытия заводов и мер жесткой экономии. После акции представители концерна и профсоюза IG Metall провели первый раунд переговоров о зарплатах и условиях труда. Встреча завершилась без конкретных результатов. "На митинге перед комплексом "Нордзеехалле" в Эмдене работники установили несколько гробов. Так они хотели показать, что Volkswagen хоронит свои заводы и тарифные соглашения", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном телерадиокомпанией, видно, что на крышки гробов протестующие нанесли логотипы автоконцерна. Рядом с гробами стоит один из участников акции. Он одет в черный плащ с капюшоном и держит косу с табличкой, на которой написано Zukunftsnot ("Будущее под угрозой"). Агентство DPA сообщило, что на демонстрацию в Эмдене съехались работники нескольких площадок Volkswagen. В акции протеста также приняли участие представители розничной торговли и рабочих профессий, обучающиеся на производствах и школьники. По данным DPA, работники Volkswagen в Эмдене всерьез опасаются за судьбу своего предприятия, поскольку правление концерна не может обещать ему в будущем достаточное число заказов на конкурентоспособную продукцию. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.

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бизнес, мировая экономика, фрг, германия, volkswagen, ig metall