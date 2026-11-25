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Пятнадцать работников ЗАЭС погибли в результате ударов ВСУ в Энергодаре

Пятнадцать работников ЗАЭС погибли в результате ударов ВСУ в Энергодаре - 25.11.2026, ПРАЙМ

Пятнадцать работников ЗАЭС погибли в результате ударов ВСУ в Энергодаре

Пятнадцать работников Запорожской АЭС погибли в результате ударов ВСУ в Энергодаре с весны, заявил глава "Росатома". Алексей Лихачев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:20+0300

2026-11-25T21:20+0300

2026-11-25T21:20+0300

общество

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пятнадцать работников Запорожской АЭС погибли в результате ударов ВСУ в Энергодаре с весны, заявил глава "Росатома". Алексей Лихачев. "Самая последняя новость, к сожалению, она печальная. У нас один раненый, работник службы охраны, вчера получил ранение", - сказал Лихачев ИС "Вести". Это 121-й человек, получивший ранения в результате ударов ВСУ с весны, добавил глава "Росатома". "Погибших 31 человек вообще в Энергодаре, из них 15 наших работников", — сказал Лихачев.

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общество , энергодар, алексей лихачев, всу, росатом, запорожская аэс