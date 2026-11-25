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Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей

Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей

Размер материнского капитала в 2027 году превысит в России один миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:47+0300

финансы

россия

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в 2027 году превысит в России один миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Размер материнского капитала на второго ребенка превысит в следующем году уже один миллион рублей", - сказал Чирков в ходе заседания комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Планируется, что около 1,9 миллиона семей воспользуются средствами материнского семейного капитала в следующем году, добавил Чирков.

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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд