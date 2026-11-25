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Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей
Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ
Размер маткапитала в 2027 году превысит миллион рублей
Размер материнского капитала в 2027 году превысит в России один миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:47+0300
2026-11-25T12:47+0300
2026-11-25T12:47+0300
финансы
россия
сергей чирков
социальный фонд
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в 2027 году превысит в России один миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Размер материнского капитала на второго ребенка превысит в следующем году уже один миллион рублей", - сказал Чирков в ходе заседания комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Планируется, что около 1,9 миллиона семей воспользуются средствами материнского семейного капитала в следующем году, добавил Чирков.
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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в 2027 году превысит в России один миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Размер материнского капитала на второго ребенка превысит в следующем году уже один миллион рублей", - сказал Чирков в ходе заседания комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Планируется, что около 1,9 миллиона семей воспользуются средствами материнского семейного капитала в следующем году, добавил Чирков.