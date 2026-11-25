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Названы регионы с наибольшими лимитами по выданным новым кредитным картам

Названы регионы с наибольшими лимитами по выданным новым кредитным картам - 25.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшими лимитами по выданным новым кредитным картам

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в октябре был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Хабаровском крае | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T05:17+0300

2026-11-25T05:17+0300

2026-11-25T05:17+0300

финансы

банки

россия

москва

московская область

санкт-петербург

алексей волков

нбки

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в октябре был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Хабаровском крае и Ленинградской области, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2026 года был отмечен в Москве (146,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (131,7 тысячи рублей), Московской области (128,3 тысячи рублей), Хабаровском крае (116,9 тысячи рублей) и Ленинградской области (116 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Наиболее существенный рост среднего размера лимитов по кредиткам в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Алтайский край (+13,6%), Кемеровская (+8,7%), Иркутская (+7,3%) и Оренбургская (+7,1%) области, а также Удмуртия (+6,6%). В свою очередь в ряде регионов из топ-30 средний размер лимитов за год, напротив, сократился, в том числе в Нижегородской (-6,7%) и Белгородской (-4,5%) областях, Москве (-3,8%), Краснодарском крае (-3,3%) и Московской области (-2,7%). По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 108,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7%, а с предыдущим месяцем - на 1%. Таким образом в октябре данный показатель немного вырос после четырех месяцев непрерывного снижения, указывается в сообщении. "После четырех месяцев снижения средний размер лимитов по новым кредиткам стабилизировался в октябре на уровне 108 тысяч рублей на фоне относительно невысоких темпов выдачи. Такая динамика в последнее время обусловлена низким аппетитом к риску со стороны банков в связи с жесткой денежно-кредитной политикой", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В этих условиях банки вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним. В этой связи потенциальным заемщикам стоит продолжать внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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