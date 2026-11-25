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В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов
В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов
Решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них принято уже в 25 субъектах РФ, и их количество продолжает расти, сообщили РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T07:41+0300
2026-11-25T07:41+0300
2026-11-25T07:41+0300
бизнес
россия
владимир путин
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них принято уже в 25 субъектах РФ, и их количество продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет субъектам РФ право с 1 марта вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет.
"Решение о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для ЭСДН принято в 25 регионах, и эта цифра растет", - рассказал регулятор.
При этом там отметили, что запрет вступил в силу пока что только в четырех из них, а в остальных начнет действовать с 1 марта.
По данным, которые проанализировало РИА Новости, аналогичные ограничения приняли власти 33 субъектов РФ. Разницу в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля объяснили тем, что местный закон, принятый депутатами, может быть еще не подписан главой субъекта РФ. "Поэтому принят, еще не значит окончательно утвержден", - добавили там.
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бизнес, россия, владимир путин, росалкогольтабакконтроль
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Росалкогольтабакконтроль
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них принято уже в 25 субъектах РФ, и их количество продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет субъектам РФ право с 1 марта вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет.
"Решение о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для ЭСДН принято в 25 регионах, и эта цифра растет", - рассказал регулятор.
При этом там отметили, что запрет вступил в силу пока что только в четырех из них, а в остальных начнет действовать с 1 марта.
По данным, которые проанализировало РИА Новости, аналогичные ограничения приняли власти 33 субъектов РФ. Разницу в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля объяснили тем, что местный закон, принятый депутатами, может быть еще не подписан главой субъекта РФ. "Поэтому принят, еще не значит окончательно утвержден", - добавили там.