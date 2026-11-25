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В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов

В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов - 25.11.2026, ПРАЙМ

В 25 регионах приняли решение о запрете розничной продажи вейпов

Решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них принято уже в 25 субъектах РФ, и их количество продолжает расти, сообщили РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T07:41+0300

2026-11-25T07:41+0300

2026-11-25T07:41+0300

бизнес

россия

владимир путин

росалкогольтабакконтроль

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них принято уже в 25 субъектах РФ, и их количество продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет субъектам РФ право с 1 марта вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на пять лет. "Решение о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для ЭСДН принято в 25 регионах, и эта цифра растет", - рассказал регулятор. При этом там отметили, что запрет вступил в силу пока что только в четырех из них, а в остальных начнет действовать с 1 марта. По данным, которые проанализировало РИА Новости, аналогичные ограничения приняли власти 33 субъектов РФ. Разницу в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля объяснили тем, что местный закон, принятый депутатами, может быть еще не подписан главой субъекта РФ. "Поэтому принят, еще не значит окончательно утвержден", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, росалкогольтабакконтроль