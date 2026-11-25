https://1prime.ru/20261125/rezident-875559568.html
В Курской области появился первый резидент СЭЗ
В Курской области появился первый резидент СЭЗ - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Курской области появился первый резидент СЭЗ
Первый резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) появился в Курской области, им стало АО "Надежда", сообщил губернатор области Александр Хинштейн. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:53+0300
2026-11-25T20:53+0300
2026-11-25T20:53+0300
россия
александр хинштейн
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559568.jpg?1795629214
КУРСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Первый резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) появился в Курской области, им стало АО "Надежда", сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"Первый резидент свободной экономической зоны у нас появился. Вот накануне правительство России выпустило необходимое постановление о включении земельных участков, принадлежащих акционерному обществу "Надежда", в территории, где применяется особый режим СЭЗ", - сказал губернатор в ходе прямой линии.
В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ расширит действие режима свободной торговли на всю территорию приграничных регионов для предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, михаил мишустин
РОССИЯ, Александр Хинштейн, Михаил Мишустин
КУРСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Первый резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) появился в Курской области, им стало АО "Надежда", сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
"Первый резидент свободной экономической зоны у нас появился. Вот накануне правительство России выпустило необходимое постановление о включении земельных участков, принадлежащих акционерному обществу "Надежда", в территории, где применяется особый режим СЭЗ", - сказал губернатор в ходе прямой линии.
В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ расширит действие режима свободной торговли на всю территорию приграничных регионов для предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.