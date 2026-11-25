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В Курской области появился первый резидент СЭЗ

В Курской области появился первый резидент СЭЗ - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Курской области появился первый резидент СЭЗ

Первый резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) появился в Курской области, им стало АО "Надежда", сообщил губернатор области Александр Хинштейн. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:53+0300

2026-11-25T20:53+0300

2026-11-25T20:53+0300

россия

александр хинштейн

михаил мишустин

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КУРСК, 25 ноя - ПРАЙМ. Первый резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) появился в Курской области, им стало АО "Надежда", сообщил губернатор области Александр Хинштейн. "Первый резидент свободной экономической зоны у нас появился. Вот накануне правительство России выпустило необходимое постановление о включении земельных участков, принадлежащих акционерному обществу "Надежда", в территории, где применяется особый режим СЭЗ", - сказал губернатор в ходе прямой линии. В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ расширит действие режима свободной торговли на всю территорию приграничных регионов для предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

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россия, александр хинштейн, михаил мишустин