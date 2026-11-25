https://1prime.ru/20261125/rosatom-875545271.html

"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС

"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС

"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:30+0300

2026-11-25T15:30+0300

2026-11-25T15:30+0300

россия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Бруней проявляет интерес к атомной энергетике, сказал Лихачев журналистам. "Мы изучили энергосистему (Брунея - ред.), понимая ее сегодняшние параметры. Речь может идти в конечном итоге о малых станциях, причем в плавучем исполнении... И по мощности как раз наш формат - два реактора по 55 мегаватт - будет очень востребован... И если будет желание наших партнеров, то мы предложим, конечно, целый комплекс мероприятий", - отметил он.

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россия, алексей лихачев, росатом