https://1prime.ru/20261125/rosatom-875545271.html
"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС
"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС
"Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:30+0300
2026-11-25T15:30+0300
2026-11-25T15:30+0300
россия
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875545271.jpg?1795609855
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Бруней проявляет интерес к атомной энергетике, сказал Лихачев журналистам.
"Мы изучили энергосистему (Брунея - ред.), понимая ее сегодняшние параметры. Речь может идти в конечном итоге о малых станциях, причем в плавучем исполнении... И по мощности как раз наш формат - два реактора по 55 мегаватт - будет очень востребован... И если будет желание наших партнеров, то мы предложим, конечно, целый комплекс мероприятий", - отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Брунею сотрудничество в создании плавучих АЭС, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Бруней проявляет интерес к атомной энергетике, сказал Лихачев журналистам.
"Мы изучили энергосистему (Брунея - ред.), понимая ее сегодняшние параметры. Речь может идти в конечном итоге о малых станциях, причем в плавучем исполнении... И по мощности как раз наш формат - два реактора по 55 мегаватт - будет очень востребован... И если будет желание наших партнеров, то мы предложим, конечно, целый комплекс мероприятий", - отметил он.