https://1prime.ru/20261125/roskongress-875515096.html

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на альтернативные варианты размещения ЦОДов

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на альтернативные варианты размещения ЦОДов - 25.11.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о спросе на альтернативные варианты размещения ЦОДов

Крупнейшие компании мира в условиях геополитических конфликтов прячут свои дата-центры в подземных убежищах, под водой и даже в космосе, поэтому спрос на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие компании мира в условиях геополитических конфликтов прячут свои дата-центры в подземных убежищах, под водой и даже в космосе, поэтому спрос на альтернативные варианты размещения ЦОДов будет расти, говорится в докладе "Росконгресса" "Безопасность данных: сравнение подходов к размещению и защите дата-центров", с которым ознакомилось РИА Новости. "Физическая уязвимость дата-центров повышает спрос на альтернативные варианты их размещения и защиты, включая подземные, подводные и орбитальные", – говорится в докладе. Авторы отмечают, что подземные дата-центы пока занимают небольшую долю всех мощностей, но эта ниша очень быстро растет. "Вместо того чтобы создавать новые объекты с нуля, ряд операторов перепрофилирует уже существующие, такие как заброшенные шахты или бункеры. Этот подход развивается, в частности, в США и Северной Европе", - сказано в документе. Помимо защиты от физических угроз, у подземных дата-центров есть еще одно преимущество: экономия на охлаждении. Но есть и минус – строить такой объект с нуля очень дорого, а в существующей шахте нельзя при необходимости расширить площадь и добавить новые блоки. Потребность в больших площадях под ЦОДы подталкивает операторов к другой идее - размещать дата-центры в космосе. "Такой подход не только решил бы проблему нехватки свободных площадок, но и открыл более широкий доступ к солнечной энергии, поскольку в космосе нет облачности и внутрисуточных или сезонных колебаний освещения", – отмечают авторы доклада. Первый коммерческий спутник — дата-центр уже был запущен в конце 2025 года, а ряд компаний заявили о планах развертывания в общей сложности более миллиона спутников. Китай намерен создать к 2030 году целое "космическое облако": развернуть на орбите сеть из 2800 спутников, обеспечивающих вычислительную инфраструктуру для ИИ. Главным препятствием к масштабной реализации космических планов являются технологии: современное оборудование в условиях космоса очень быстро выходит из строя. Кроме того, объекты на орбите остаются уязвимыми для ракет, кибератак, солнечных вспышек и других рисков. "Наиболее вероятно, что размещение дата-центров в космосе в значительных масштабах станет технически осуществимым не ранее, чем через 5–10 лет", - прогнозируют авторы. Еще одно альтернативное решение, которое тестируют глобальные операторы - перенос вычислительных мощностей в моря и океаны. "Концепция плавучих дата-центров уже вышла за пределы чисто теоретических разработок, но большинство проектов пока находятся на стадиях проектирования, утверждения или на демонстрационном этапе", – отмечают авторы. Эксперты делают вывод, что ни один из описанных вариантов не решает всех существующих проблем. "Наиболее устойчивой моделью представляется геораспределенная инфраструктура вычислительных мощностей в сочетании с развитием активной защиты и резервированием энергоснабжения", - полагают они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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