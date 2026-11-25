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Росрыболовство не видит предпосылок для дефицита красной икры

Росрыболовство не видит предпосылок для дефицита красной икры - 25.11.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство не видит предпосылок для дефицита красной икры

Предпосылок для дефицита красной икры в текущем году в России не наблюдается, сообщили в Росрыболовстве. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:38+0300

2026-11-25T20:38+0300

2026-11-25T20:38+0300

бизнес

россия

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россельхознадзор

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Предпосылок для дефицита красной икры в текущем году в России не наблюдается, сообщили в Росрыболовстве. "Стоит отметить, что предпосылок для физического дефицита красной икры нет. По данным Россельхознадзора, в период лососевой путины в системе "ВетИС" оформлено производство около 5,2 тысячи тонн икры лососевых", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что обеспеченность российского рынка красной рыбой и икрой стабильна. При этом предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной рыбы и импортной продукции. Кроме того, в торговом обороте сохраняется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года. Также одновременно растет вклад отечественной аквакультуры, производство которой в гораздо меньшей степени зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей. В ведомстве отметили, что за прошедшие годы объем производства товарной аквакультуры вырос более чем вдвое – до порядка 400 тысяч тонн. При этом в 2025 году российские предприятия вырастили 142,7 тысячи тонн лососевых видов рыб.

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бизнес, россия, росрыболовство, россельхознадзор