https://1prime.ru/20261125/rosrybolovstvo-875559240.html
Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года
Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года - 25.11.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года
Росрыболовство допускает сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, но не видит предпосылок для ажиотажного спроса на продукт, сообщило... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:38+0300
2026-11-25T20:38+0300
2026-11-25T20:38+0300
бизнес
росрыболовство
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559240.jpg?1795628303
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Росрыболовство допускает сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, но не видит предпосылок для ажиотажного спроса на продукт, сообщило ведомство.
"Возможны конъюнктурные и сезонные изменения стоимости в преддверии новогодних праздников, однако предпосылок для ажиотажного спроса нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах. Последняя может стать альтернативой икре диких тихоокеанских лососей, поскольку ее производство меньше зависит от природных условий.
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бизнес, росрыболовство
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Росрыболовство допускает сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, но не видит предпосылок для ажиотажного спроса на продукт, сообщило ведомство.
"Возможны конъюнктурные и сезонные изменения стоимости в преддверии новогодних праздников, однако предпосылок для ажиотажного спроса нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах. Последняя может стать альтернативой икре диких тихоокеанских лососей, поскольку ее производство меньше зависит от природных условий.