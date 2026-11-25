https://1prime.ru/20261125/rosrybolovstvo-875559240.html

Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года

Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года - 25.11.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство допустило колебания цен на красную икру в преддверии Нового года

Росрыболовство допускает сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, но не видит предпосылок для ажиотажного спроса на продукт, сообщило... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:38+0300

2026-11-25T20:38+0300

2026-11-25T20:38+0300

бизнес

росрыболовство

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Росрыболовство допускает сезонные колебания цен на красную икру в преддверии Нового года, но не видит предпосылок для ажиотажного спроса на продукт, сообщило ведомство. "Возможны конъюнктурные и сезонные изменения стоимости в преддверии новогодних праздников, однако предпосылок для ажиотажного спроса нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на рынке есть запасы икры, произведенной в прошлом году, а также икра форели, выращенной на рыбных фермах. Последняя может стать альтернативой икре диких тихоокеанских лососей, поскольку ее производство меньше зависит от природных условий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росрыболовство