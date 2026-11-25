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Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР, заявил посол
Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР, заявил посол - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР, заявил посол
Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР за девять месяцев 2026 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T02:34+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР за девять месяцев 2026 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров.
"Согласно экспертным оценкам Федерального центра "Агроэкспорт", за январь-сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ЮАР около 230 тысяч тонн продукции АПК на сумму свыше 54 миллионов долларов США. Основной объем пришелся на пшеницу - более 51,5 миллиона долларов, тем самым Россия заняла второе место среди ее поставщиков на южноафриканский рынок", - сказал дипломат.
Первое место по поставкам пшеницы в республику заняла Польша.
Как отметил Амбаров, несмотря на текущие внешнеполитические и логистические вызовы, динамика двусторонней торговли показывает значительный потенциал сотрудничества в агропромышленной сфере.
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сельское хозяйство, россия, юар, сша, польша
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЮАР, США, ПОЛЬША
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия заняла второе место по поставкам пшеницы в ЮАР за девять месяцев 2026 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Претории Роман Амбаров.
"Согласно экспертным оценкам Федерального центра "Агроэкспорт", за январь-сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ЮАР около 230 тысяч тонн продукции АПК на сумму свыше 54 миллионов долларов США. Основной объем пришелся на пшеницу - более 51,5 миллиона долларов, тем самым Россия заняла второе место среди ее поставщиков на южноафриканский рынок", - сказал дипломат.
Первое место по поставкам пшеницы в республику заняла Польша.
Как отметил Амбаров, несмотря на текущие внешнеполитические и логистические вызовы, динамика двусторонней торговли показывает значительный потенциал сотрудничества в агропромышленной сфере.