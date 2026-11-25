https://1prime.ru/20261125/rossija-875516354.html

Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев

Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, обладая... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T03:13+0300

2026-11-25T03:13+0300

2026-11-25T03:13+0300

технологии

кирилл дмитриев

рфпи

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, обладая самыми дешевыми и обильными источниками энергии в мире, может решить проблему ее дефицита для развития искусственного интеллекта (ИИ). "Россия обладает самыми дешевыми и самыми обильными источниками энергии в мире для суперинтеллекта (искусственного интеллекта - ред.). Проблема бутылочного горлышка решена", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. К своей публикации Дмитриев прикрепил скриншот, где встроенный в X чат-бот Grok, отвечая на вопрос пользователя, назвал энергию главным "бутылочным горлышком" для ИИ, так как вычисления и хранение данных требуют больших энергозатрат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, кирилл дмитриев, рфпи