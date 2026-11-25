https://1prime.ru/20261125/rossija-875516354.html
Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев
Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия может решить проблему дефицита энергии для ИИ, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, обладая... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T03:13+0300
2026-11-25T03:13+0300
2026-11-25T03:13+0300
технологии
кирилл дмитриев
рфпи
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875516354.jpg?1795565629
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, обладая самыми дешевыми и обильными источниками энергии в мире, может решить проблему ее дефицита для развития искусственного интеллекта (ИИ).
"Россия обладает самыми дешевыми и самыми обильными источниками энергии в мире для суперинтеллекта (искусственного интеллекта - ред.). Проблема бутылочного горлышка решена", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К своей публикации Дмитриев прикрепил скриншот, где встроенный в X чат-бот Grok, отвечая на вопрос пользователя, назвал энергию главным "бутылочным горлышком" для ИИ, так как вычисления и хранение данных требуют больших энергозатрат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, кирилл дмитриев, рфпи
Технологии, Кирилл Дмитриев, РФПИ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, обладая самыми дешевыми и обильными источниками энергии в мире, может решить проблему ее дефицита для развития искусственного интеллекта (ИИ).
"Россия обладает самыми дешевыми и самыми обильными источниками энергии в мире для суперинтеллекта (искусственного интеллекта - ред.). Проблема бутылочного горлышка решена", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К своей публикации Дмитриев прикрепил скриншот, где встроенный в X чат-бот Grok, отвечая на вопрос пользователя, назвал энергию главным "бутылочным горлышком" для ИИ, так как вычисления и хранение данных требуют больших энергозатрат.