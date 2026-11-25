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В России предложили снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп
В России предложили снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России предложили снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп
Объединение пассажиров предлагает снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп до 1-2% от стоимости, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T03:16+0300
2026-11-25T03:16+0300
2026-11-25T03:16+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объединение пассажиров предлагает снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп до 1-2% от стоимости, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря 2026 года составит от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, сообщали РЖД.
"Сделать отдельную градацию при возврате билетов для детей организованных детских групп. Здесь речь, конечно же, про летний отдых, плюс есть огромное количество спортивных и творческих мероприятий. Если такие возвраты происходят, то не удерживать такую общую комиссию, а, возможно, сделать ее вообще самой минимальной - 1-2% от билета", - считает Зотов.
По его словам, большие группы с детьми возвращают билеты на поезда не специально, а потому что возникают какие-то факторы, препятствующие поездкам.
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бизнес, ржд
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объединение пассажиров предлагает снизить сбор за возврат ж/д билетов для детских групп до 1-2% от стоимости, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря 2026 года составит от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, сообщали РЖД.
"Сделать отдельную градацию при возврате билетов для детей организованных детских групп. Здесь речь, конечно же, про летний отдых, плюс есть огромное количество спортивных и творческих мероприятий. Если такие возвраты происходят, то не удерживать такую общую комиссию, а, возможно, сделать ее вообще самой минимальной - 1-2% от билета", - считает Зотов.
По его словам, большие группы с детьми возвращают билеты на поезда не специально, а потому что возникают какие-то факторы, препятствующие поездкам.