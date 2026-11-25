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Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере

Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере

Россия выдала Китаю подозреваемого в незаконном привлечении средств населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов, мужчина ранее был задержан российской... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:29+0300

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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия выдала Китаю подозреваемого в незаконном привлечении средств населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов, мужчина ранее был задержан российской полицией, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР. По данным китайского ведомства, подозреваемый по фамилии Шу без разрешения финансовых надзорных органов и необходимой лицензии привлекал денежные средства неопределенного круга лиц. Для этого он использовал фиктивные инвестиционные продукты и обещал вкладчикам высокую годовую доходность. В октябре 2024 года правоохранительные органы китайской восточной провинции Чжэцзян возбудили уголовное дело и начали расследование в отношении Шу. В феврале 2025 года прокуратура санкционировала его арест по подозрению в незаконном привлечении средств населения. Отмечается, что общая сумма средств, фигурирующих в деле, превысила 15 миллиардов юаней (более 2,23 миллиарда долларов). "В ноябре 2025 года российская полиция задержала Шу, после чего китайская сторона направила запрос о его экстрадиции, в сентябре этого года Россия одобрила выдачу Шу китайской стороне, 5 ноября он был экстрадирован в Китай", - заявили в китайском ведомстве. Как отметили в МОБ КНР, экстрадиция подозреваемого демонстрирует твердую решимость Китая и России совместно бороться с преступностью и имеет знаковое значение для укрепления и углубления двустороннего сотрудничества в правоохранительной и судебной сферах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , китай, кнр