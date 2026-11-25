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Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере
Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия выдала Китаю подозреваемого в масштабной финансовой афере
Россия выдала Китаю подозреваемого в незаконном привлечении средств населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов, мужчина ранее был задержан российской... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:18+0300
2026-11-25T09:18+0300
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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия выдала Китаю подозреваемого в незаконном привлечении средств населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов, мужчина ранее был задержан российской полицией, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР. По данным китайского ведомства, подозреваемый по фамилии Шу без разрешения финансовых надзорных органов и необходимой лицензии привлекал денежные средства неопределенного круга лиц. Для этого он использовал фиктивные инвестиционные продукты и обещал вкладчикам высокую годовую доходность. В октябре 2024 года правоохранительные органы китайской восточной провинции Чжэцзян возбудили уголовное дело и начали расследование в отношении Шу. В феврале 2025 года прокуратура санкционировала его арест по подозрению в незаконном привлечении средств населения. Отмечается, что общая сумма средств, фигурирующих в деле, превысила 15 миллиардов юаней (более 2,23 миллиарда долларов). "В ноябре 2025 года российская полиция задержала Шу, после чего китайская сторона направила запрос о его экстрадиции, в сентябре этого года Россия одобрила выдачу Шу китайской стороне, 5 ноября он был экстрадирован в Китай", - заявили в китайском ведомстве. Как отметили в МОБ КНР, экстрадиция подозреваемого демонстрирует твердую решимость Китая и России совместно бороться с преступностью и имеет знаковое значение для укрепления и углубления двустороннего сотрудничества в правоохранительной и судебной сферах.
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россия, общество , китай, кнр
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, КНР
ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия выдала Китаю подозреваемого в незаконном привлечении средств населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов, мужчина ранее был задержан российской полицией, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.
По данным китайского ведомства, подозреваемый по фамилии Шу без разрешения финансовых надзорных органов и необходимой лицензии привлекал денежные средства неопределенного круга лиц. Для этого он использовал фиктивные инвестиционные продукты и обещал вкладчикам высокую годовую доходность. В октябре 2024 года правоохранительные органы китайской восточной провинции Чжэцзян возбудили уголовное дело и начали расследование в отношении Шу. В феврале 2025 года прокуратура санкционировала его арест по подозрению в незаконном привлечении средств населения. Отмечается, что общая сумма средств, фигурирующих в деле, превысила 15 миллиардов юаней (более 2,23 миллиарда долларов).
"В ноябре 2025 года российская полиция задержала Шу, после чего китайская сторона направила запрос о его экстрадиции, в сентябре этого года Россия одобрила выдачу Шу китайской стороне, 5 ноября он был экстрадирован в Китай", - заявили в китайском ведомстве.
Как отметили в МОБ КНР, экстрадиция подозреваемого демонстрирует твердую решимость Китая и России совместно бороться с преступностью и имеет знаковое значение для укрепления и углубления двустороннего сотрудничества в правоохранительной и судебной сферах.