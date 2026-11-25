https://1prime.ru/20261125/rossija-875529089.html

Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи

Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи - 25.11.2026, ПРАЙМ

Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи

Более 10 регионов России поставляют комплектующие для строительства электросудов на Московской верфи, в кооперации задействовано более 50 тысяч человек из... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:16+0300

2026-11-25T11:16+0300

2026-11-25T11:16+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

нижегородская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875529089.jpg?1795594566

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 10 регионов России поставляют комплектующие для строительства электросудов на Московской верфи, в кооперации задействовано более 50 тысяч человек из регионов, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Комплектующие и оборудование для строительства электросудов на Московской верфи поставляют предприятия из более чем 10 регионов России", - рассказал вице-мэр. Ликсутов отметил, что заказ Москвы на новые суда стимулирует занятость в регионах и развитие отечественного судостроения. Так, в Санкт-Петербурге выпускают винто-рулевые колонки и аппарели, а из Нижегородской области поставляют судовую сталь, сигнально-отличительные фонари, стеклоочистители. "В Самарской области производят алюминий и моноблоки. Пермский край - центр производства станков и оборудования для верфи. В Тверской области создают системы вентиляции и кондиционирования. Из Московской области поставляют кабельную продукцию, двери и канаты", - уточнил Ликсутов. В кооперации по созданию комплектующих и оборудования для электросудов задействовано более 50 тысяч человек из разных регионов России, добавил он. Московская верфь работает в районе Нагатинский Затон. Мощности предприятия позволяют производить до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать свыше 100 единиц техники ежегодно.

москва

санкт-петербург

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижегородская область