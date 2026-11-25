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Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи
Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи - 25.11.2026, ПРАЙМ
Более десяти регионов России поставляют комплектующие для Московской верфи
Более 10 регионов России поставляют комплектующие для строительства электросудов на Московской верфи, в кооперации задействовано более 50 тысяч человек из... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:16+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 10 регионов России поставляют комплектующие для строительства электросудов на Московской верфи, в кооперации задействовано более 50 тысяч человек из регионов, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Комплектующие и оборудование для строительства электросудов на Московской верфи поставляют предприятия из более чем 10 регионов России", - рассказал вице-мэр.
Ликсутов отметил, что заказ Москвы на новые суда стимулирует занятость в регионах и развитие отечественного судостроения. Так, в Санкт-Петербурге выпускают винто-рулевые колонки и аппарели, а из Нижегородской области поставляют судовую сталь, сигнально-отличительные фонари, стеклоочистители.
"В Самарской области производят алюминий и моноблоки. Пермский край - центр производства станков и оборудования для верфи. В Тверской области создают системы вентиляции и кондиционирования. Из Московской области поставляют кабельную продукцию, двери и канаты", - уточнил Ликсутов.
В кооперации по созданию комплектующих и оборудования для электросудов задействовано более 50 тысяч человек из разных регионов России, добавил он.
Московская верфь работает в районе Нагатинский Затон. Мощности предприятия позволяют производить до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать свыше 100 единиц техники ежегодно.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Более 10 регионов России поставляют комплектующие для строительства электросудов на Московской верфи, в кооперации задействовано более 50 тысяч человек из регионов, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Комплектующие и оборудование для строительства электросудов на Московской верфи поставляют предприятия из более чем 10 регионов России", - рассказал вице-мэр.
Ликсутов отметил, что заказ Москвы на новые суда стимулирует занятость в регионах и развитие отечественного судостроения. Так, в Санкт-Петербурге выпускают винто-рулевые колонки и аппарели, а из Нижегородской области поставляют судовую сталь, сигнально-отличительные фонари, стеклоочистители.
"В Самарской области производят алюминий и моноблоки. Пермский край - центр производства станков и оборудования для верфи. В Тверской области создают системы вентиляции и кондиционирования. Из Московской области поставляют кабельную продукцию, двери и канаты", - уточнил Ликсутов.
В кооперации по созданию комплектующих и оборудования для электросудов задействовано более 50 тысяч человек из разных регионов России, добавил он.
Московская верфь работает в районе Нагатинский Затон. Мощности предприятия позволяют производить до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать свыше 100 единиц техники ежегодно.