https://1prime.ru/20261125/rossija-875533851.html
Россия и Китай имеют большой опыт развития языковых моделей, заявил Шадаев
Россия и Китай имеют большой опыт развития языковых моделей, заявил Шадаев - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай имеют большой опыт развития языковых моделей, заявил Шадаев
Россия и Китай имеют большой опыт развития собственных суверенных языковых моделей, которые адаптированы под духовно-нравственные ценности, заявил глава... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:38+0300
2026-11-25T12:38+0300
2026-11-25T12:38+0300
россия
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максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют большой опыт развития собственных суверенных языковых моделей, которые адаптированы под духовно-нравственные ценности, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Здесь и у России, и у Китая есть большой опыт развития собственных, суверенных, больших языковых моделей, которые, что немаловажно, адаптированы под традиционные духовно-нравственные ценности наших стран", - сказал он на пленарной сессии VII форума СМИ России и Китая.
Шадаев отметил, что проблема регулирования ответственности сервисов за содержание распространяемой информации представляет собой новый регуляторный вызов для стран.
"Мы высоко ценим и внимательно анализируем опыт передовой Китая по правовому регулированию генеративного искусственного интеллекта в медиасфере, включая установление самых строгих требований к проверке первоисточников, запрет на искажение смысла новостей, обязательную блокировку сгенерированного контента", - добавил он.
По словам главы Минцифры, Россия сегодня решает аналогичные задачи. "Мы активно формируем собственную нормативную правовую базу, направленную на проверку сгенерированного контента, защиту редакционных материалов от несанкционированного использования при обучении ИИ и противодействии дипфейкам", - прокомментировал он.
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россия, китай, максут шадаев, минцифры
РОССИЯ, КИТАЙ, Максут Шадаев, Минцифры
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют большой опыт развития собственных суверенных языковых моделей, которые адаптированы под духовно-нравственные ценности, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Здесь и у России, и у Китая есть большой опыт развития собственных, суверенных, больших языковых моделей, которые, что немаловажно, адаптированы под традиционные духовно-нравственные ценности наших стран", - сказал он на пленарной сессии VII форума СМИ России и Китая.
Шадаев отметил, что проблема регулирования ответственности сервисов за содержание распространяемой информации представляет собой новый регуляторный вызов для стран.
"Мы высоко ценим и внимательно анализируем опыт передовой Китая по правовому регулированию генеративного искусственного интеллекта в медиасфере, включая установление самых строгих требований к проверке первоисточников, запрет на искажение смысла новостей, обязательную блокировку сгенерированного контента", - добавил он.
По словам главы Минцифры, Россия сегодня решает аналогичные задачи. "Мы активно формируем собственную нормативную правовую базу, направленную на проверку сгенерированного контента, защиту редакционных материалов от несанкционированного использования при обучении ИИ и противодействии дипфейкам", - прокомментировал он.