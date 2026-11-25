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Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году

Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году

Около 1,9 миллиона семей в России, по прогнозу, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

россия

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Около 1,9 миллиона семей в России, по прогнозу, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Планируется, что около 1,9 миллиона семей воспользуются средствами материнского семейного капитала в следующем году", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации