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Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году
Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
Около 1,9 миллиона семей в России воспользуются маткапиталом в 2027 году
Около 1,9 миллиона семей в России, по прогнозу, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:05+0300
2026-11-25T13:05+0300
2026-11-25T13:05+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Около 1,9 миллиона семей в России, по прогнозу, воспользуются средствами материнского капитала в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Планируется, что около 1,9 миллиона семей воспользуются средствами материнского семейного капитала в следующем году", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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