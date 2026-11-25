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В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости
В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости
В России в 2026 году ожидается ввод примерно 136 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:05+0300
2026-11-25T13:05+0300
2026-11-25T13:05+0300
недвижимость
бизнес
россия
марат хуснуллин
госдума
росстат
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В России в 2026 году ожидается ввод примерно 136 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
"По предварительным данным, в России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 100 миллионов "квадратов" придется на жилье", – сказал он.
Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года составил примерно 149 миллионов квадратных метров, что стало рекордным показателем для рынка, сообщал Хуснуллин в январе текущего года. В том числе, по данным Росстата, в прошлом году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья.
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недвижимость, бизнес, россия, марат хуснуллин, госдума, росстат
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Госдума, Росстат
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В России в 2026 году ожидается ввод примерно 136 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
"По предварительным данным, в России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 100 миллионов "квадратов" придется на жилье", – сказал он.
Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года составил примерно 149 миллионов квадратных метров, что стало рекордным показателем для рынка, сообщал Хуснуллин в январе текущего года. В том числе, по данным Росстата, в прошлом году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья.