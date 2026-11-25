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В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости

В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости

В России в 2026 году ожидается ввод примерно 136 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

2026-11-25T13:05+0300

недвижимость

бизнес

россия

марат хуснуллин

госдума

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В России в 2026 году ожидается ввод примерно 136 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. "По предварительным данным, в России в 2026 году ожидается ввод 136 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 100 миллионов "квадратов" придется на жилье", – сказал он. Ввод недвижимости в России по итогам 2025 года составил примерно 149 миллионов квадратных метров, что стало рекордным показателем для рынка, сообщал Хуснуллин в январе текущего года. В том числе, по данным Росстата, в прошлом году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, марат хуснуллин, госдума, росстат