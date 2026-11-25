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В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации

В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации

Объемы проведения репродуктивной диспансеризации планируется увеличить в РФ в 2027 году на 8%, также добавлено два новых исследования для мужчин, сообщил глава... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

россия

общество

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объемы проведения репродуктивной диспансеризации планируется увеличить в РФ в 2027 году на 8%, также добавлено два новых исследования для мужчин, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин. Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Увеличены в связи с национальным проектом объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин - почти 23 миллиона случаев, что на 8% выше текущего года. При этом добавлено два новых исследования для мужчин", - сказал Баланин.

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россия, общество , совет федерации