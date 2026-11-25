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В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации
В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России планируют увеличить объемы репродуктивной диспансеризации
Объемы проведения репродуктивной диспансеризации планируется увеличить в РФ в 2027 году на 8%, также добавлено два новых исследования для мужчин, сообщил глава... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:09+0300
2026-11-25T13:09+0300
2026-11-25T13:09+0300
россия
общество
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объемы проведения репродуктивной диспансеризации планируется увеличить в РФ в 2027 году на 8%, также добавлено два новых исследования для мужчин, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Увеличены в связи с национальным проектом объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин - почти 23 миллиона случаев, что на 8% выше текущего года. При этом добавлено два новых исследования для мужчин", - сказал Баланин.
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россия, общество , совет федерации
РОССИЯ, Общество , Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объемы проведения репродуктивной диспансеризации планируется увеличить в РФ в 2027 году на 8%, также добавлено два новых исследования для мужчин, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Увеличены в связи с национальным проектом объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин - почти 23 миллиона случаев, что на 8% выше текущего года. При этом добавлено два новых исследования для мужчин", - сказал Баланин.