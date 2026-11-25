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Россия и Пакистан продолжают прорабатывать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Россия и Пакистан продолжают прорабатывать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Пакистан продолжают прорабатывать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Москва и Исламабад продолжают прорабатывать соглашения о зоне свободной торговли между Пакистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил министр... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

2026-11-25T13:21+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Москва и Исламабад продолжают прорабатывать соглашения о зоне свободной торговли между Пакистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари. В среду в Москве проходит 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии. Легари выступает председателем пакистанской части МПК, министр энергетики РФ Сергей Цивилев - председателем российской части. "Совместная оценка целесообразности возможного соглашения о зоне свободной отговор между Пакистаном и ЕАЭС завершено, и рекомендуется перейти к переговорам", - сказал Легари. Пакистанский министр выразил надежду, что продолжающиеся консультации и завершение соответствующих процедур будут способствовать продвижению этой инициативы и укреплению торговых отношений между Пакистаном и Россией. Ранее на заседании министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что по итогам девяти месяцев с начала 2026 года товарооборот между Россией и Пакистаном увеличился на 11 процентов и превысил 300 миллионов долларов.

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мировая экономика, россия, пакистан, москва, исламабад, сергей цивилев