https://1prime.ru/20261125/rossija-875537475.html

В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс"

В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс" - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс"

Сервис предъявления водительских права и СТС на автомобиль с помощью нацплатформы "Макс" заработал в России, рассказало Минцифры РФ. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сервис предъявления водительских права и СТС на автомобиль с помощью нацплатформы "Макс" заработал в России, рассказало Минцифры РФ. "Водители в России теперь могут предъявить водительское удостоверение и СТС инспектору ГИБДД через мессенджер "Макс", - говорится в сообщении ведомства. Минцифры добавило, что электронный документ действует наравне с бумажным. Использовать его можно по желанию. Для того, чтобы предъявить документы, необходимо открыть на мобильном устройстве мессенджер, войти в цифровой ID внизу экрана, перейти в раздел "Транспорт" и выбрать нужный документ. Отмечается, что для корректной проверки QR-кода необходимо подключение к интернету. "Документы в цифровом ID подтягиваются из личного кабинета "Госуслуг". Чтобы его создать, нужна подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права и СТС. Данные надежно защищены, использовать их может только владелец документов", - уточнило Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес