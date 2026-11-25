https://1prime.ru/20261125/rossija-875537475.html
В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс"
В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс" - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России заработал сервис предъявления прав и СТС через "Макс"
Сервис предъявления водительских права и СТС на автомобиль с помощью нацплатформы "Макс" заработал в России, рассказало Минцифры РФ. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T13:24+0300
2026-11-25T13:24+0300
технологии
россия
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875537475.jpg?1795602268
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сервис предъявления водительских права и СТС на автомобиль с помощью нацплатформы "Макс" заработал в России, рассказало Минцифры РФ.
"Водители в России теперь могут предъявить водительское удостоверение и СТС инспектору ГИБДД через мессенджер "Макс", - говорится в сообщении ведомства.
Минцифры добавило, что электронный документ действует наравне с бумажным. Использовать его можно по желанию.
Для того, чтобы предъявить документы, необходимо открыть на мобильном устройстве мессенджер, войти в цифровой ID внизу экрана, перейти в раздел "Транспорт" и выбрать нужный документ.
Отмечается, что для корректной проверки QR-кода необходимо подключение к интернету.
"Документы в цифровом ID подтягиваются из личного кабинета "Госуслуг". Чтобы его создать, нужна подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права и СТС. Данные надежно защищены, использовать их может только владелец документов", - уточнило Минцифры.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, бизнес
Технологии, РОССИЯ, Бизнес
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сервис предъявления водительских права и СТС на автомобиль с помощью нацплатформы "Макс" заработал в России, рассказало Минцифры РФ.
"Водители в России теперь могут предъявить водительское удостоверение и СТС инспектору ГИБДД через мессенджер "Макс", - говорится в сообщении ведомства.
Минцифры добавило, что электронный документ действует наравне с бумажным. Использовать его можно по желанию.
Для того, чтобы предъявить документы, необходимо открыть на мобильном устройстве мессенджер, войти в цифровой ID внизу экрана, перейти в раздел "Транспорт" и выбрать нужный документ.
Отмечается, что для корректной проверки QR-кода необходимо подключение к интернету.
"Документы в цифровом ID подтягиваются из личного кабинета "Госуслуг". Чтобы его создать, нужна подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права и СТС. Данные надежно защищены, использовать их может только владелец документов", - уточнило Минцифры.